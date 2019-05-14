صيام الأطفال: نصائح وإرشادات للأهالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتبر صيام الأطفال من أكثر الأمور التي تشغل بال الأمهات وخصوصا مع دخول شهر رمضان، فهل صيامهم آمن على صحتهم؟ ومتى يمكن أن نبدأ بالتفكير في جعل الطفل يصوم؟

وحذر المختص في طب الأطفال ومدير مركز "مئوحيدت" في مدينة الطيبة، د. رائد حاج يحيى، من صيام الأطفال دون سن العاشرة، مشددا على أنه "على الأهالي مواكبة ومراقبة أطفالهم أثناء فترة الصيام".

وحاور "عرب 48" د. حاج يحيى حول كل ما يتعلق بصوم الأطفال، وقدّم نصائح وإرشادات للأهالي في هذا المجال.

"عرب 48": متى يسمح للطفل بالصوم؟

د. حاج يحيى: صحيا وطبيا نفضل صيام الأطفال فوق سن العاشرة، ومن المحبذ أن يبدأ الصيام لدى الطفل تدريجيا، صيام لساعات قليلة أولا خلال النهار، ومن ثم صياما كاملا، وإذا كان الطفل سليما ولا يعاني من أي أمراض مزمنة ولا يتلقى علاجات يمكنه أن يصوم.

د. رائد حاج يحيى (تصوير "عرب 48")

"عرب 48": متى يمنع الطفل من الصوم؟

د. حاج يحيى: يمنع صيام الطفل إذا كان مريضا بمرض مزمن ويتلقى العلاج. أطفال يعانون من مرض السكري ممنوع بتاتا أن يصوموا، وكذلك الذين يعانون من مرض الربو ("الأزمة" - Asthma) ويتناولون الأدوية بشكل دائم، والذين يعانون من حالة طبية غير مستقرة.

"عرب 48": الطفل يحب ممارسة الرياضة واللعب، وهذا يضعفه في رمضان، ما الذي يجب فعله؟

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د. حاج يحيى: يجب أن نمنع الطفل الصائم من ممارسة الرياضة أو بذل أي مجهود جسماني خلال صيامه، وخصوصا في الأيام الحارة، لأن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى جفاف، أما إذا كان يعاني من فقر الدم وسوء تغذية فننصحه ألا يصوم، وفي حال قرر أن يصوم فإن ذلك يعرضه لأعراض طبية غير محبذة.

"عرب 48": في حال قرر الطفل الصيام هل هنالك قواعد يجب أن يتبعها؟

د. حاج يحيى: على الطفل الصائم اتباع قواعد السلامة الأساسية منها أن يكون الطفل في الظل دائما بعيدا عن أشعة الشمس، وألا يبذل جهدا جسمانيا كبيرا، وأن يتغذى من المركبات الغذائية الصحية المتنوعة خلال تناوله وجبة الإفطار، كالخضار والفواكه ومأكولات غنية بالألياف، وأيضا عدم الإفراط بالسكر والملح، ومن المفضل ان يتناول السوائل غير المحلاة.

"عرب 48": هل هناك مؤشرات توجب منا كأهل منع الطفل مواصلة الصيام؟

د. حاج يحيى: علينا منع مواصلة الطفل للصيام عند كل حالة يشكو منها من دوران وضعف جسماني. وإذا ما شعر الطفل بدوران شديد وتراجع قوته الحركية يجب عدم مواصلته الصيام لأنه من الممكن أن يكون قد أصيب بحالة جفاف.

"عرب 48": بماذا تنصح الصائمين عموما والأطفال منهم خصوصا؟

د. حاج يحيى: بطبيعة الحال أنصح الصائمين بعدم الإفراط في تناول الطعام عند حلول موعد الإفطار، وعدم بذل طاقة كبيرة أثناء الصيام، فالإفطار الصحي يأتي ضمن تناول كميات ضئيلة من الطعام. ومن الممكن تناول 3 وجبات بين فترة الإفطار ولغاية السحور. كما أنه علينا عدم الإفراط في تناول السكر والملح، وأن نحاول تناول أنواع مختلفة من الغذاء قدر الإمكان، وأن نتناول الأغذية الغنية بالألياف، وأن نؤخر تناول السحور بحيث تكون فترة الصيام قليلة قدر المستطاع.