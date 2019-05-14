انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان لبوتين: النظام السوري يستهدف التعاون التركي الروسي في إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 09:50 صباحاً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النظام السوري يستهدف التعاون التركي الروسي في إدلب، بانتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر مكتب أردوغان، في بيان، الاثنين، أنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الهجمات السورية على المدنيين والمدارس والمستشفيات في إدلب "لا يمكن اعتبارها مكافحة للإرهاب".

وجاءت مباحثات الجانبين في اتصال هاتفي، وفق سلسلة تغريدات بـ"تويتر" نشرها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

وأكد ألطون أن "أردوغان وبوتين بحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في إدلب السورية، وأكدا التزامهما تفاهم سوتشي".

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وأشار أردوغان إلى أن النظام السوري "يهدف إلى تخريب التعاون التركي الروسي في إدلب، والإضرار بروح مسار أستانة"، مشدداً على أن التوتر في إدلب "يهدد تأسيس لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، ومن شأنه إفشال العملية السياسية".

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) توصُّلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بإدلب، وفقاً لاتفاق موقَّع في مايو من العام ذاته.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضةُ أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق، في 10 أكتوبر خلال العام نفسه.

ومنذ مطلع مايو الحالي، صعَّدت قوات النظام المجموعات الإرهابية التابعة لإيران وتيرة اعتداءاتها على مناطق خفض التصعيد.

ويقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجَّرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.