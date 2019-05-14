انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية كبرى ضد منشآت سعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 09:50 صباحاً - أعلنت مليشيا الحوثيين أن سلاحها الجوي المسيَّر، "التابع للجيش واللجان الشعبية"، نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية، اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر عسكري لموقع "المسيرة.نت" التابع للحوثيين، أن 7 طائرات مسيَّرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية العسكرية الواسعة "تأتي رداً على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا"، وفق تعبيره.

وأضاف: "مستعدون لتنفيذ مزيد من الضربات النوعية والقاسية، في حال استمر العدوان والحصار الجائر".

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ولم يذكر تلفزيون "المسيرة" الأهداف السعودية، ولم يصدر تأكيد من مسؤولين سعوديين أو التحالف لتلك الأنباء.

وسبق أن أعلن الحوثيون شن عدة عمليات مماثلة على أهداف ومنشآت سعودية، لكنها كانت تنتهي غالباً بإعلان السلطات السعودية تدمير دفاعاتها الجوية للطائرات قبل وصولها إلى أهدافها.

غير أن التطور الأبرز كان في الهجوم على مطار أبها جنوبي السعودية منتصف العام الماضي، حيث اقتربت طائرة مسيّرة تحمل متفجرات، من منشآت المطار قبل أن تسقطها "باتريوت" الدفاع السعودي.

كما استهدف الحوثيون بطائرة مسيّرةٍ مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في قاعدة عسكرية جنوبي اليمن مطلع العام الجاري؛ وهو ما أدى إلى مقتل نائب رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى آخرين.

ويتحدث الحوثيون عن امتلاكهم ترسانة كبيرة من الطائرات المسيّرة، أبرزها طائرة "صماد 3"، التي شنت أولى عملياتها الجوية على مطار أبوظبي، حسب ما أعلنه الحوثيون أواخر يوليو الماضي، وقطعت تلك الطائرة 1200 كيلومتر.