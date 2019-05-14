شكرا لقرائتكم خبر عن حرس إيران الثوري لثوري يدرب ويسلح الميليشيات في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

نشر فريق التواصل الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع تويتر فيديو توضيحياً عن تدريب وتسليح ما يعرف بقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني لميليشيات تدير حربها بالوكالة في مناطق مختلفة.

وبحسب الفيديو نقلاً عن مدير مشروع التهديد العابر للأمم المستشار السابق في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سيث جونز القول إن "قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني هي القوة العسكرية الإيرانية الأساسية الفاعلة في الشرق الأوسط.. وتقوم على تدريب وإرشاد وتجهيز قوات غير خاضغة لسيطرة الدولة الإيرانية".

وتابع جونز "تضم هذه القوات الميليشيات الشيعية في العراق وحزب الله في لبنان".

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وأظهر الفيديو منشأة للتدريب على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا تعرف باسم "منشأة البقاع" وتستخدمها الميليشيات الإيرانية التابعة للحرس الثوري للتدريب العسكري.

وأكد المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جوزيف برموديز أن "المنشأة تضم مضماراً للتدريب المركبات العسكرية الحاملة للأشخاص وتسعى إيران من خلال ذلك لتطوير قدرات حلفائها المحليين".

وأوضح الفيديو أن إيران لديها قواعد مماثلة لقاعدة البقاع كمنشأة الإمام علي للتدريب في ضواحي طهران والتي تستخدمها لتدريب الأشخاص للقيام بعمليات حرب العصابات والحروب ذات السيناريوهات غير التقليدية ويمكن التدريب داخل مثل هذه المنشأة على محاكاة القتال في المناطق الحضرية والسكنية.

وذكر الفيديو أنه بين 2011 و2019 لوحظ تزايد في الميليشيات الشيعية ومقاتلين آخرين يعملون مع قوة القدس التابعة للحرس الثوري في اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان، وأفغانستان، وباكستان.