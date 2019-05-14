شكرا لقرائتكم خبر عن آل ثاني: تنظيم الحمدين يقحم حقوق القطريين في الخلافات السياسية والان مع التفاصيل

أكد المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أن ما يتعرض له أبناء قبيلة الغفران هو "وصمة عار" في جبين كل قطري حر، مشدد على ضرورة توقف عصابة الدوحة عن إقحام حقوق القطريين في خلافاتهم السياسية.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "توتير"، أوضح بن عبدالله: "منذ يناير الماضي، راقبت تطورات تقرير هيومن رايتس وسعدت جدا بإصداره، ويجب على تنظيم الحمدين الإرهابي أن يتوقف فورا عن إقحام حقوق المواطنون القطريون في الخلافات السياسية".

يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا الأحد، يتناول كل الانتهاكات التى يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران على يد تنظيم الحمدين، حيث أشار إلى أن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفا من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد عشرين سنة وحرمهم من حقوق أساسية.

ويعتبر أفراد عشيرة الغفران عديمو الجنسية محرومين من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل.

وبدون وثائق هوية سارية، يواجه المحرومون من جنسيتهم قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي، بحسب المنظمة الحقوقية الدولية.

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كما أن المقيمين منهم في قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.

وفي وقت سابق أن كشف حمد الغفرانى، أحد أفراد قبيلة الغفران، كيف بدأت مشكلة قبيلة الغفران مع حكومة الدوحة، مشيرًا إلى أنها تعود لعام 1996، عندما دعموا الشيخ خليفة لاستعادة الحكم بعد انقلاب ابنه حمد "والد تميم".

وذكر أن الحاكم الشرعى فى ذاك الوقت كان خليفة، وانقلب ابنه عليه، لكن معظم الشعب القطرى، لم يرضى بالانقلاب، حيث اعتبروه مخالفًا للدين والأعراف.

وتحدث راشد الغفراني قائلًا إنه في عام 1996 تم إقفال الحدود القطرية وهم كانوا خارج البلاد، مضيفًا: "أخرجتنا الحكومة القطرية من البلاد ولم يسمح لنا بالعودة حتى يومنا هذا".

وفي سبتمبر عام 2017، عاد تميم العار، لممارسة هوايته فى إذلال الشعب القطرى، عندما سحب الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.

ويوضح حمد الغفرانى أنه حسب القانون القطرى، فإن الجنسية تمنح لكل شخص ولد فى قطر قبل عام 1930، حيث يطبق هذا النظام على الجميع عدا قبيلة الغفران.