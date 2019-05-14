شكرا لقرائتكم خبر عن رواتب من قطر لحركة مناوئة للرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

كشف أحد قياديّي حركة «آلت رايت» القومية للبيض الأمريكان، في تقرير لصحيفة «بريتبارت» عن الفائدة التي يحققها العديد من الشخصيات الإعلامية المنتمية لحركة «أوقفوا ترامب» من التمويل الحكومي من قطر، مما يزيد من الحديث عن أدوارهم كجزء من الحملة الإعلامية الأوسع لتنظيم «داعش»، بما في ذلك الجزيرة و قناة AJ +، الموجهة نحو تشكيل الرأي العام الأمريكي.

وقال مايك سيرنوفيتش، إن «معهد بروكينجز وجميع المنتمين لحركة «أوقفوا ترامب»، يتقاضون رواتب من حكومة قطر، كما تنشر قناة الجزيرة و AJ+، موادها الدعائية للأمريكيين يومياً، ولا يدرك أغلبية الأشخاص، عندما يشاركون منشورات تلك القنوات، أنها دعاية لدولة إرهابية».

وأضاف سيرنوفيتش أنه «رغم التزام معهد بروكينجز المعلن بالشفافية، فإنه لا يعلن المبالغ التي يتلقاها»، وفي تقاريره المالية للأعوام 2015 و2017 و2018، كانت قطر من بين أكبر المستفيدين؛ حيث احتلت مكاناً من بين أعلى الجهات المانحة للتبرعات بقيمة مليوني دولار أو أكثر.

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وتابع: «لقد بدأت البحث في أولئك المنتمين لحركة أوقفوا ترامب.. لم أكن أعلم أي شيء فعلياً عن قطر، ولم أتمكن من العثور عليها على الخريطة»، موضحاً أن صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت بأن معهد بروكينجز، يحصل على أموال كثيرة من قطر، لكن لماذا يتقاضى المعهد عشرات الملايين من الدولارات منهم؟

ويشير التقرير إلى أن وسائل الإعلام الإخبارية مثل شبكتي «سي إن إن»، و«إم إس إن بي سي» تقومان بانتظام بدعوة شخصيات من معهد بروكينجز، وغيره من «مراكز الفكر»؛ لتقديم تعليقات سياسية يتم تسويقها على أنها موضوعية دون إخلاء المسؤولية، فيما يتعلق بتمويلهم من دول أجنبية.

وأكد سيرنوفيتش أن العديد من الصحفيين يتقاضون رواتب من قطر، لمهاجمة السعودية.

ويضيف سيرنوفيتش أن «هيلاري كلينتون تشيد بالدعاية الأجنبية للإرهابيين، فهناك إرهابيون تم إطلاق سراحهم من سجن جونتانامو من جانب باراك أوباما، الإرهابيون الخمسة «في إشارة إلى زعماء طالبان» الذين يحيون حياة الملوك حالياً في قطر. هذه قصة أخرى لم يتم نشرها»