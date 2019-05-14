النواب الليبي يصنف "الإخوان" تنظيماً إرهابياً

قالت مصادر ليبية، إن مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، صوت أمس الإثنين بالموافقة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، على قانون تجريم تنظيم "الإخوان" واعتباره تنظيماً إرهابياً وفق ما نقل موقعه الإلكتروني الرسمي.
ووفق موقع "المرصد" الليبي أمس الإثنين، فإن من المتوقع أن يصدر مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح من مقره في طبرق، في وقت لاحق بياناً رسمياً حول هذا القانون، وتفاصيله، ودوافعه، في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار قرار رئاسي تنفيذي لتجريم تنظيم "الإخوان" واعتباره تنظيماً إرهابياً أجنبياً.
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