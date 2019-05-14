موقع يطلق تحذيرات من التوغل القطري في فرنسا

أطلق موقع فرنسي تحذيرات من تفاقم التوغل القطري في فرنسا، معتبراً أن قطر إمارة خطيرة من العصور الوسطى تدعم الإرهاب وتخفي نواياها السيئة بالاستثمارات في فرنسا.

وتحت عنوان "خلف بريق الأضواء الزائفة، لماذا لا تزال قطر إمارة خطيرة من العصور الوسطى؟"، أوضح موقع "أتلنتيكو" أن فرنسا بحاجة إلى قياس الخطر الذي يمثله نظام مثل قطر، الذي يقوم بإخفاء نواياه الشريرة عبر أذرعه الإعلامية المتمثلة في قناة الجزيرة والقوة الناعمة بالاستثمارات العقارية والرياضية في فرنسا".

وأوضح الموقع أن النوايا الحقيقية لقطر هي التوسع الاستبدادي، وعدم احترام سيادة القانون بشراء الذمم بالأموال القطرية.

وأكد أن نظام قطر اخترق المجتمع الفرنسي عام 2011، عبر شراء صندوق الثروة السيادي القطري المتمثل في "هيئة الاستثمار القطرية" لنادي باريس سان جيرمان، ومنذ ذلك الوقت سلطت الأضواء على هذه الإمارة الصغيرة، التي أصبحت من أغنى بلدان العالم بعد اكتشاف حقل غاز ضخم مشترك مع إيران.

وأضاف أن المال القطري لم يشترِ بعض الأشخاص في فرنسا فحسب إنما وصل فساد الذمم لتقديم رشاوى للحصول على تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في محاولة أخرى لغسل سمعتها لتظهر كراعية الرياضة في العالم، فضلاً عن الاستثمارات في مجال العقارات وإسناد تشييد متحف ثقافي لمصمم معماري فرنسي شهير وشراء متاحف فرنسية وغيرها من محاولات زرع نفوذها في فرنسا.

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ولفت "أتلنتيكو" إلى أن قطر تكّرس أذرعها الإعلامية لاستهداف المجتمع الفرنسي عقب قنواتها الإعلامية التي تحض على التطرف وتتسبب في تقسيم المجتمع الفرنسي مثل موقع AJ+ التابع لقناة الجزيرة، أحد أوجه البروباجندا القطرية الذي يبث سمومه في المجتمع الفرنسي بتسليط الضوء على أعمال العنصرية.

وحذر الموقع الفرنسي قائلاً: "لكننا لن ننخدع، وعلينا ألا نترك قطر تربح معركة غسل السمعة، هذه الإمارة الغنية لا تعدو كونها من بقايا الأنظمة الغنية الإقطاعية التي تعود إلى العصور الوسطى، إنما تمارس أنشطة خبيثة في المنطقة بدعم وتمويل الإرهاب، وأذرع الإسلام السياسي في أوروبا".

ودلل بما كشفه كتاب أوراق قطر للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو حول شبكات النفوذ القطرية للإسلام السياسي في فرنسا، عبر مؤسسة مجتمع مدني "قطر الخيرية" لبث ثقافة معارضة للقيم الجمهورية الفرنسية.

ودعا الموقع الفرنسي إلى اتخاذ فرنسا خطوات ملموسة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بشأن التمويل القطري للمؤسسات الفرنسية.