صحيفة: حادثة التخريب المتعمد للسفن تؤكد أن الإمارات ليست وحدها المستهدفة

قالت صحيفة " الخليج " إنه منذ العملية التخريبية التي استهدفت الأحد الماضي، أربع سفن تجارية مدنية من جنسيات عدة في بحر عمان بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات وفي مياهها الاقتصادية ، والإمارات تتلقى الدعم والمساعدة الكبيرين من مختلف الأشقاء والأصدقاء، تأييداً لمواقفها الثابتة في ترسيخ الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج والعالم، خاصة في ظل التوتر الذي خلفته التدخلات من بعض دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ورغبتها في خلط الأوراق، بهدف إيجاد بيئة غير مواتية لاستقرار طويل الأمد ومستدام، وإبقائها رهينة الصراعات الدولية وأطماعها.. مشيرة إلى أن أساس هذه المواقف المساندة يعود إلى مواقف الإمارات الإيجابية في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت أن حادثة التخريب المتعمدة للسفن الأربع، أكدت أن الإمارات ليست المستهدفة وحدها؛ بل المنطقة والعالم بأسره، وقد عكست موجة التضامن والتأييد التي صدرت من الدول الصديقة والحليفة، الدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة، خاصة في هذه المنطقة الحساسة، حيث تلعب بعض الدول الإقليمية المعروفة بمواقفها المتطرفة، دوراً يهدف إلى إفشال أية خطوات من شأنها تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابعت أنه كان لمواقف الإمارات الإيجابية والمبدئية في دعم السلام والاستقرار، وصداقاتها التي راكمتها على مدى سنوات طويلة مع مختلف دول العالم، الأثر الكبير في تأييد مواقفها والتضامن معها بعد الحادثة الأخيرة، وهو ما كسبته بسياساتها العلنية والشفافة التي تحظى باحترام دولي وازن؛ إذ إن مساهمتها في دعم الاستقرار مشهودة منذ نشأتها وحتى اليوم.

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وتابعت أنه كما أكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن الحادثة التخريبية، فقد اتخذت الجهات المعنية في الدولة كل الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الحادثة، وفتحت تحقيقاً لكشف ظروفها بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، لكشف الحقائق بحرفية وشفافية، ما يعني أن الدولة مارست دورها الهادف ليس فقط إلى كشف ملابسات ما حدث؛ بل وقراءة ما وراءه، وأبعاده السياسية، وتداعياته على أمن المنطقة.

وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ظلت ، منذ تأسيسها، بوابة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وقد أدت هذا الدور بامتياز يلمسه الجميع، حيث كانت وستبقى، من الدول المساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم، لكن يبقى أن ما حدث يعد تطوراً خطراً لا يهدد دولة الإمارات فقط؛ بل حركة الملاحة الدولية التي يجب أن تكون آمنة وبعيدة عن أي مغامرات غير محسوبة العواقب.

وقالت "الخليج " في ختام افتتاحيتها إنه من منطلق هذه الحيثيات، جاءت دعوة الإمارات للمجتمع الدولي ليضطلع بدوره في الحفاظ على سلامة وانسيابية الملاحة البحرية في هذا الجزء الحيوي والاستراتيجي من العالم من أية أعمال تخريبية من قبل بعض المغامرين الذين يهدفون إلى جر المنطقة لمخاطر ضرب هذا الاستقرار الذي عملت دولة الإمارات على ترسيخه منذ نشأتها، وارتكزت عليه سياستها حتى اليوم.