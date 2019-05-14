أبو الحسن: محاولات إخضاع اللبنانيين وإعادتنا الى زمن القمع لن تمر

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "حرية الرأي والتعبير ضمن حدود اللياقة هي من المقدسات ، لا تعبثوا بها ، ولن تمر محاولات إخضاع البنانيين وإعادتنا الى زمن القمع والقهر وكم الأفواه ، طبقوا القانون على الجميع دون إستنساب ، وعلى بعض السياسيين أن يعوا خطورة مواقفهم وينطقوا بما يفيد ، كي لا نستنزف بضبط ردات الفعل".

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