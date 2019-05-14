أسود: الانحرافات والتعديات في جزين محمية بقرار سخبف مخالف للقانون

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "يبدو أن الانحرافات والتغطيات التعديات في منطقة جزين محمية من خلال قرار سخيف مخالف للقانون وجاهل وبعيد عن ما تسير عليه الأحكام والاجتهادات والمبادىء العامة. اما تكون ​وزارة الداخلية​ خاضعة لإرادة من يخرب ويحمي من مرجعية له واما ثمة ضلوع ومشاركة وهروب وتعطيل الإجراءات".

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