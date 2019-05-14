وفد برلماني روسي التقى الحواط وسعد في جبيل

زار النائبان الروسيان ‏Victor Zoubarev ،Ievgeny Primakov ، والسيدة Irina Sakr والسيد جهاد مطر ، يرافقهم النائب ​فادي سعد​ النائب ​زياد الحواط​ في مكتبه في جبيل وتم التدوال في العلاقات ال​لبنان​ية - الروسية والوضع السياسي في لبنان والمنطقة، وكيفية تعزيز القطاعات التجارية والصناعية والسياحية بين البلدين.

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