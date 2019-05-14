نجم:الحريري يقاتل لاخراج موازنة نستطيع ان نجد فيها مستقبل لبنان

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ إلى انه "نحن بحاجة إلى موازنة تنظف البلد وتوقف ​الفساد​ وإذا لم نصل إلى هذا الأمر فهذا يعني أننا لم نفعل شيئا"، موضحا ان "​الموازنة​ تأخذ كل هذا الوقت لاقرارها لأنه هناك تراكمات لسنوات إلى الوراء وكل شخص متمرس وراء فريقه السياسي".

وشدد في حديث إذاعي على انه "نريد ان تكون البيعة للبلد ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يقف في ​رئاسة الحكومة​ ويقاتل مع ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لاخراج موازنة نستطيع ان نجد فيها مستقبل ​لبنان​ لأنه لا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة". ورأى ان "لا أحد يقدر الجهد الذي يضعه الحريري خاصة بعد الجراحة التي أجراها مؤخرا وكانت تتوجب عليه الراحة".

ورأى نجم انه "لو نأينا بنفسنا عن الدول العربية وسوريا لما وصلنا إلى هنا ولكان اقتصادنا ممتاز"، معتبرا انه "نحن نعيد أنفسنا إلى الوراء بأيدينا". وأمل "أن يكون الصيف واعدا"، ومعتبرا ان "البلد لا يحمل الصرف على القاعدة الاثني عشرية". كما رجح ان تتعرض الموازنة بمجلس النواب إلى الكثير من التساؤلات.