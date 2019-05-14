تفجير عبوة ناسفة في باكستان توقع 4 قتلى من الشرطة وتصيب آخرين

لقي 4 أفراد من الشرطة ال​باكستان​ية مصرعهم وأصيب 12 آخرون مساء امس، بتفجير ​عبوة ناسفة​ داخل منطقة كويتا في مقاطعة ​بلوشستان​ جنوب غربي باكستان، وفقا لما قاله مسؤول محلي.

وذكر مسؤول الشرطة في كويتا، محسن حسن، إن التفجير استهدف دورية للأمن كانت تقوم بواجبها خارج مسجد، يؤدي فيه المصلون صلاة المغرب، وسط عاصمة مقاطعة بلوشستان. وأضاف أن العبوة الناسفة المحلية الصنع كانت مزروعة على ​دراجة نارية​ مركونة قرب دورية الشرطة، وفجرت عن بُعد. وأشار المسؤول الأمني إلى أن الشرطة أبطلت مفعول عبوة أخرى كانت مزروعة قرب المكان.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن التفجير تبنته ​حركة طالبان الباكستانية​.

ويأتي الاعتداء بعد يومين من هجوم شنته جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية على فندق فخم في غوادر أسفر عن مقتل 5 أشخاص، (عسكري وأربعة من موظفي الفندق) وإصابة 6 آخرين بجروح.