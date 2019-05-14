نفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" "إرسال الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طراز "إف - 35" إلى منطقة الخليج"، مشيرةً إلى أن "واشنطن تملك بالفعل مقاتلات إف - 35 في منطقة الخليج منذ منتصف نيسان الماضي، لكنها لم ترسل بعدها أي تعزيزات إضافية".
ولفتت إلى أن "واشنطن لديها أيضا طائرات من طراز إف-15 موجودة في قواعد جوية عسكرية أميركية - خليجية منذ زمن بعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: لم نرسل مقاتلات إضافية من "إف 35" إلى الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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