البنتاغون: لم نرسل مقاتلات إضافية من "إف 35" إلى الخليج

نفت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" "إرسال ​الولايات المتحدة​ مقاتلات إضافية من طراز "إف - 35" إلى منطقة ​الخليج​"، مشيرةً إلى أن "​واشنطن​ تملك بالفعل مقاتلات إف - 35 في منطقة الخليج منذ منتصف نيسان الماضي، لكنها لم ترسل بعدها أي تعزيزات إضافية".

ولفتت إلى أن "واشنطن لديها أيضا طائرات من طراز إف-15 موجودة في قواعد جوية عسكرية أميركية - خليجية منذ زمن بعيد".