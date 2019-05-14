أمين عام حكومة اليابان انتقد تصريح برلماني ياباني عن خيار الحرب بالكوريل

انتقد الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا، تصريح البرلماني هوداكي ماروياما حول خيار الحرب في ​جزر الكوريل​، مشيراً إلى أن "هذه الكلمات تثير الأسف العميق ولا توجد أية تغييرات في خط ​الحكومة​، بخصوص حل المشكلة من خلال المفاوضات الدبلوماسية".

ولفت إلى أن "كلمات البرلماني، إذا كان قد قالها فعلا، لا تتطابق مع موقف الحكومة، ولا يمكن أن تؤثر على المفاوضات مع ​روسيا​".