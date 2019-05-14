أمين عام حكومة اليابان انتقد تصريح برلماني ياباني عن خيار الحرب بالكوريل

انتقد الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا، تصريح البرلماني هوداكي ماروياما حول خيار الحرب في جزر الكوريل، مشيراً إلى أن "هذه الكلمات تثير الأسف العميق ولا توجد أية تغييرات في خط الحكومة، بخصوص حل المشكلة من خلال المفاوضات الدبلوماسية".
ولفت إلى أن "كلمات البرلماني، إذا كان قد قالها فعلا، لا تتطابق مع موقف الحكومة، ولا يمكن أن تؤثر على المفاوضات مع روسيا".
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