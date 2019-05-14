الأمم المتحدة: اجتماع بين فرقاء اليمن في عمان الثلاثاء

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أن "المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​، سيعقد اجتماعًا مع الجهات اليمنية بالعاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ الأحكام الاقتصادية لاتفاق ​الحديدة​ الذي تم التوصل إليه ب​السويد​ في كانون الأول 2018"، مشيرةً إلى أن "القضايا التي ستتم مناقشتها تشمل إدارة الإيرادات من موانئ "الحديدة" و"رأس عيسى" و"الصليف"، واستخدامها لدفع رواتب ​القطاع العام​ في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد".

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