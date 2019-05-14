مسؤول ليبي: البرلمان الليبي صنف تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا

كشف عضو مجلس النواب الليبي النائب زايد هدية أن "برلمان البلاد في طبرق صوت بالأغلبية على تصنيف تنظيم ​الإخوان المسلمين​ إرهابيا في جلسة عقدها مساء الاثنين، داخل مقره في طبرق"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب الليبي صوت في جلسته المسائية التي عقدها مساء الاثنين على تجريم ​جماعة الإخوان المسلمين​ وتصنيفها إرهابية".

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