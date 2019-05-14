ظريف: نتشاور مع الهند دوما وهي شريكة وثيقة لنا

أكد وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ انه "ل​طهران​ علاقات واسعة جدا مع ​نيودلهي​ في مختلف المجالات"، مشيراً الى ان "​ايران​ تتشاور دوما مع شريكتها ​الهند​"، لافتاً إلى أن "نيودلهي هي احد شركاء ايران الوثيقين ولنا معها علاقات واسعة جدا في مختلف المجالات".

واشار الى "العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، لافتاً إلى أنه "تم في وقت سابق تصميم نظام مالي خاص بيننا وبين نيودلهي تتم الاستفادة منه للتعاون الثنائي"، مضيفا:ً "إن الهند تعد من اكبر زبائن النفط الايراني".