ترامب يخصص 1.6 مليار دولار إضافية لدعم عودة البشر إلى القمر

طلبت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من ​الكونغرس​ زيادة إنفاق إدارة الطيران والفضاء "ناسا" العام القادم بمقدار 1.6 مليار دولار من أجل الوفاء بالهدف المعجل بعودة الأميركيين إلى سطح القمر بحلول عام 2024.

اضاف ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "في عهد إدارتي، نحن نعيد ناسا إلى العظمة ونعود إلى القمر، ثم المريخ".

يأتي طلب زيادة الإنفاق الذي أعلنه ترامب بعد قرابة شهرين من إعلان ​مايك بنس​ نائب الرئيس الأميركي هدف ناسا تقليص المدة الزمنية لإعادة ​رواد الفضاء​ إلى سطح القمر، لأول مرة منذ عام 1972، بواقع أربع سنوات.

​​​​​وسوف ترفع الزيادة المقترحة إجمالي إنفاق ناسا في السنة المالية 2020 إلى 22.6 مليار دولار. وأظهر ملخص قدمته ناسا أن معظم الزيادة مخصص لعمليات البحث والتطوير الخاصة بنظام لهبوط البشر على القمر.

وكانت "ناسا" في السابق تستهدف إعادة مركبة فضاء مأهولة إلى سطح القمر بحلول عام 2028 بعد أن تضع أولا محطة "بوابة" في مدار حول القمر بحلول 2024.