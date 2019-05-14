التحالف العربي: استهدفنا بدقة قاعدة الديلمي الجوية في اليمن

أكّد تحالف دعم الشرعية باليمن "أننا نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرًا وبرًا وجوًا"، مشيرًا إلى "أننا نواصل تدمير القدرات النوعية للحوثيين في اليمن".
وأوضح التحالف أن "الحوثيين لم ينفذوا الاتفاق حول الحديدة وأطلقوا صاروخين باليستيين من مديرية عبس باليمن"، لافتًا إلى أن "هناك أكثر من 4 آلاف انتهاك للحوثيين في الحديدة".
وأشار إلى "أننا استهدفنا بدقّة قاعدة الديلمي الجوية بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء".
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