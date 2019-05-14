التحالف العربي: استهدفنا بدقة قاعدة الديلمي الجوية في اليمن

أكّد تحالف دعم الشرعية ب​اليمن​ "أننا نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرًا وبرًا وجوًا"، مشيرًا إلى "أننا نواصل تدمير القدرات النوعية للحوثيين في اليمن".

وأوضح التحالف أن "​الحوثيين​ لم ينفذوا الاتفاق حول ​الحديدة​ وأطلقوا صاروخين باليستيين من مديرية عبس باليمن"، لافتًا إلى أن "هناك أكثر من 4 آلاف انتهاك للحوثيين في الحديدة".

وأشار إلى "أننا استهدفنا بدقّة ​قاعدة الديلمي​ الجوية بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء".