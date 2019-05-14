مسؤول ايراني: اوباما طلب لقاء روحاني 19 مرة

كشف السياسي الإصلاحي ال​إيران​ي، حميد رضا جلائي بور أن "الرئيس الاميركي السابق ​باراك اوباما​ طلب لقاء نظيره الايراني ​حسن روحاني​، 19 مرة، لكن ​الحكومة الايرانية​ لم تجب"، مشيراً إلى أن "الضغوطات التي تواجهها البلاد، ناقلاً عن الرئيس روحاني قوله بإنه من غير الممكن تجاوز المشاكل في ظل غياب الدعم الشعبي"، مؤكداً إن "التحام الحكومة والشعب سيمكن إيران من تخطي كل التحديات".

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