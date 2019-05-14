خارجية روسيا: واشنطن تتحمل مسؤولية تخزين إيران لليورانيوم المخصب والماء الثقيل

إعتبرت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​واشنطن​ تتحمل مسؤولية تخزين ​إيران​ لليورانيوم المخصب والماء الثقيل"، مشيرة الى ان "تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران يعتمد على استعداد المجتمع الدولي للرد على تحديات الولايات المتحدة".

ورأت الخارجية الروسية أن "واشنطن ترتكب خطاً بتهربها من الحوار مع موسكو بشأن نزع السلاح النووي".