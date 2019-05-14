تزامنا مع أيام رمضان.. العطش يضرب العيون والسكان يلوحون بالاحتجاج

تزامنا مع شهر رمضان، تعرف مدينة العيون، استمرار انقطاع المياه، في أغلب أحياء المدينة، وسط تلويح عدد من الفعاليات المدنية فيها بالخروج إلى الاحتجاج، والمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب.

وفي حديثها لـ”اليوم 24″، أمس الاثنين، قالت خديجة أبلاضي، المستشارة الجماعية من المعارضة في مجلس جماعة العيون، إن المدينة تعرف بصفة عامة تعثرا في صبيب مياه الصنابير بشكل مستمر، حيث لا تتوفر المياه في البيوت إلا في فترة معينة كل يومين، في عدد من الأحياء، منذ سنوات، موضحة أن غالبية السكان لديهم خزانات مياه في الأسطح، إلا أن منهم من يصعب عليهم توفير الصهاريج، ومضخات المياه.

وعن المياه الموزعة في المدينة، قالت المستشارة الجماعية إن المياه الموزعة في الصنابير، على ندرتها، فهي مياه مالحة، وغير صالحة للشرب، ما يضطر السكان إما إلى شراء المياه المعبأة، أو مياه حلوة يتم استقدامها من منطقة طانطان، كما يختار عدد من أبناء المدينة، إحياء عادة أصيلة في الصحراويين، وهي الاحتفاظ بمياه الأمطار الحلوة المسماة “الغدير” للاستهلاك اليومي، خصوصا للشاي، الذي يمثل جزءا أساسيا من حياة سكان الصحراء.

وأشارت أبلاضي إلى أن الطرق البديلة، التي يواجه بها سكان العيون شح المياه، من صهاريج منزلية، و”الغدير”، تطرح إشكالات صحية كبيرة، معتبرة أن واقع تردي خدمات توزيع المياه في العيون، لا يليق بمدينة من حجم العيون.