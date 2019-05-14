الوجهات السياحية تنتعش بداية السنة.. 2.5 مليون سائح زاروا المغرب ومراكش الأفضل أداء

أفادت معطيات إحصائية جديدة تخص عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية، بأن عددهم بلغ ما مجموعه 2.506 مليون، أي بتسجيل زيادة حددت في 4.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة السنة الماضية.

المعطيات التي كشف عنها مرصد السياحة في نشرته الأخيرة، تشير إلى أن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح صوب المغرب، شهدت ارتفاعا خلال تلك الفترة، خاصة فرنسا التي نمت بواقع 10 في المائة، وإيطاليا وهولندا بزائد 8 في المائة، وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة التي حققت نموا بنسبة 3 في المائة، ثم إسبانيا التي سجلت زيادة قدرها 1 في المائة.

وفي سياق متصل، أشارت النشرة إلى أن إجمالي ليالي المبيت المسجلة بالفنادق والمنشآت السياحية المصنفة، ارتفعت بدورها بنسبة 4 في المائة حتى نهاية مارس الماضي، لافتة إلى أن القطبيين السياحيين لكل من مراكش وأكادير استحوذا لوحدهما على 59 في المائة من مجموعة ليالي المبيت.

وحسب النشرة، فقد سجلت هاتين الوجهتين نتائج إيجابية بزائد 8 و4 في المائة على التوالي، مع الإشارة إلى أن طنجة سجلت بدورها حصيلة جيدة بزائد 9 في المائة .

وفي الوقت الذي سجلت فيه نتائج كل من فاس والرباط استقرارا، شهدت فيه الحصيلة السياحية للدار البيضاء تراجعا بنسبة 3 في المائة .

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أما بالنسبة لشهر مارس 2019 لوحده، فإن عدد السياح الذين زاروا المغرب شهد تراجعا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة مع شهر مارس من سنة 2018، حيث تراجع بناقص 4.3 في المائة بالنسبة للسياح الأجانب، ونما بنسبة 3.9 في المائة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وبالنسبة للأسواق المصدرة للسياحة، فقد سجلت نتائج متباينة، حيث سجلت زائد 9 في المائة بالنسبة لهولندا، وزائد 7 في المائة بالنسبة لفرنسا، وزائد 5 في المائة بالنسبة لإيطاليا، ثم ناقص 6 في المائة بالنسبة للمملكة المتحدة، وناقص 11 المائة بالنسبة لإسبانيا.

على صعيد آخر، تفيد البيانات الصادرة عن المرصد بتسجيل ليالي المبيت ارتفاعا بنسبة 8 في المائة خلال شهر مارس الماضي لوحده، مع الإشارة إلى أن مراكش وأكادير سجلتا زيادة بنسبة 10 و11 في المائة على التوالي .

كما سجلت طنجة ارتفاعا مهما بزائد 13 في المائة، متبوعة بالرباط والدار البيضاء اللتين سجلتا على التوالي نسبة 5 و4 في المائة، في حين سجلت فاس تراجعا طفيفا خلال شهر مارس بناقص 2 في المائة.