اعتقال 8 فلسطينيين بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 8 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نجيب جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين خلال مروره على حاجز عسكري، حيث تم مصادرة دراجته النارية ونقلها إلى معسكر سالم.

كما نصب جنود الاحتلال حاجزا عسكريا على شارع جنين –حيفا غرب جنين وقاموا بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المسافرين.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان عقب اقتحامها لبلدة أبو شخيدم شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مواطنون، فإن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة وشرعت بمداهمة منازل واعتقلت الشاب أمير ناجي أبو شخيدم، وأنور سالم أبو سالم، وحمدي محمد عبد الرازق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

بينما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوة عسكرية للاحتلال الشابين شكيب عبد طقاطقة، وإيهاب أحمد ثابته، من بلدة بيت فجار بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فتيان من مخيم العروب شمال الخليل وهم: عمار محمد جوابرة، ومحمد ناصر محفوظ، وأحمد حسونة البدوي ومحمد جمال أبو سل.