مصدر يمني: عملية عسكرية للحوثيين ضد أهداف سعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذت 7 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين هجمات طالت منشآت حيوية للسعودية، بحسب ما أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، نقلا عن مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر العسكري اليمني أن "العملية العسكرية الواسعة تأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا، ونحن مستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر".

وأوضحت وكالة "رويترز" أن تلفزيون المسيرة لم يذكر الأهداف التي تم استهدافها بالطائرات المسيرة، فيما لم يصدر أي تأكيد من مسؤولين سعوديين أو التحالف بقيادة السعودية للهجوم، الذي جاء بعد يوم من قول الرياض إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانت ضمن أربع سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد.

وتحدثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في وقت سابق، عن سيطرة جماعة الحوثي على مواقع شرق جازان بعد مهاجمة قوات الجيش السعودي.

وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم تحالف السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إنه لا توجد أي عمليات تسلل من جماعة الحوثي داخل السعودية، مؤكدا أن حدود المملكة آمنة، مستعرضا آخر تطورات العمليات العسكرية، وفق فضائية الإخبارية السعودية.

وأكد على أن "التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا، ونعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن".

وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات التي تحدث فيها اشتباكات واستهدافات من جانب الحوثيين خلال السنوات الماضية.

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إلى ذلك، يعتزم مسؤولون من الأمم المتحدة عقد اجتماع مع ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، اليوم الثلاثاء، في عمان لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بعد موافقة الحوثيين على الانسحاب من هذه المنشآت.

ويأتي هذا الاجتماع في الأردن في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وقال بيان للأمم المتحدة إن المحادثات ستتركز على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

ويشهد اليمن للعام الخامس على التوالي حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.