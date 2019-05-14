باريس سان جيرمان يستهدف ضم 3 لاعبين من ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لاعبين دفعة واحدة من صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن إدارة باريس سان جيرمان تراقب الثلاثي غاريث بيل، إيسكو وتوني كروس، لمحاولة ضمهم في الصيف.

وأضافت "الثلاثي أصبح أولوية لهنريك المدير الرياضي لباريس، والنادي مستعد لدفع 210 ملايين يورو لضم الثلاثي، حيث يُقدر النادي الفرنسي كروس بـ80 مليون، وإيسكو بـ60 مليون يورو، وبيل بـ70 مليون يورو".

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ إدارة باريس، تنوي التخلي عن الثنائي إدينسون كافاني، وجوليان دراكسلر بناء على رغبة المدير الفني توخيل.

يُذكر أن غاريث بيل خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، كما أن المستوى الذي ظهر به كروس، وإيسكو، لا يدعو إلى التفاؤل باستمرارهما في الموسم المقبل.