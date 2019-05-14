دوما: مصرع أسام دوابشة بحادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب أسام حسين حسن دوابشة من قرية دوما جنوب شرق نابلس، اليوم الثلاثاء، مصرعه جراء تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله.

يذكر أن المرحوم هو شقيق الشهيدة رهام دوابشة التي أعلن عن استشهادها متأثرة بحروقها التي أصيبت بها وعائلتها في نهاية يوليو/تموز من العام 2015، بعد أن أقدم مستوطنون من عصابات "تدفيع الثمن" على حرقهم داخل منزلهم قرب نابلس بإلقاء مواد مشتعلة داخله.

وأحرقت النيران المنزل بالكامل وأصيبت هي وزوجها وطفلها أحمد بحروق بالغة وصلت 80% من أجسادهم بينما استشهد طفلها الرضيع علي على الفور.