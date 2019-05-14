انت الان تتابع تفاصيل خبر 6 قتلى و100 جريح في هجوم استهدف المعتصمين بالخرطوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 08:56 صباحاً - أعلنت لجنة أطباء السودان، فجر الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار الذي وقع، مساء الاثنين، بمحيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني في الخرطوم، إلى 6 قتلى، 5 من المعتصمين، بالإضافة إلى ضابط بالجيش.

جاء ذلك في بيان للجنة المعارضة، قالت فيه " بكل الحزب وبالغ الأسى ننقل إليكم خبر استشهاد الشهيد السادس اليوم الثلاثاء".

وأوضح البيان أن القتيل "يدعى محمد إبراهيم آدم (25 عامًا) توفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس"، مشددًا على أن "دماء الشهداء ستكون هادية لفجر جديد".

وكانت اللجنة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن عدد القتلى، وصل إلى 5 قبل أن تعلن عن هذه الزيادة الجديدة.

وأعلن مقتل الخمسة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، في هجوم استهدف المعتصمين في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد ساعات من التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم على هياكل للحكم خلال الفترة الانتقالية.

وذكر المجلس العسكري أن "مجموعات دخلت منطقة الاعتصام وأطلقت النار وسببت انفلاتاً أمنياً"، مضيفاً "أن جهات تتربص بالثورة تعمل على إجهاض أي إتفاق وتريد إدخال البلاد في نفق مظلم".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، اتهمت من قالت إنهم "عناصر تابعون للأمن والمليشيات بإطلاق الرصاص على مواقع المعتصمين في محيط قيادة الأركان".

وطالبت قوى الحرية والتغيير في السودان في بيان لها، المجلس العسكري بحماية المعتصمين، وقالت إنهم تعرضوا لاعتداءات وأعمال عنف.

تحذير للعسكر

وأكدت رفضها بقوة وحزم، ممارسات العنف ضد المدنيين أياً كان مصدرها، وأن هذه الأحداث يثير تواترها القلق ويستوجب الرد الصارم.

وذكرت على صفحتها بموقع "تويتر"، أن "الثورة التي استمرت سلميتها خمسة أشهر، هي قلعة سلام عاتية، لا تستطيع محاولات بقايا النظام وقوى الثورة المضادة المساس بها"، مضيفة أن على المجلس العسكري أداء واجباته المتمثلة في حماية المتظاهرين السلميين.

وأشارت إلى أن العنف الحاصل محاولة بائسة لاختراق ما أنجزته قوى الثورة في جبهة التفاوض والوصول إلى اتفاق على تسليم مقاليد الحكم إلى سُلطة انتقالية مدنية.

وأكدت أن سلامة الثوار "أولوية قصوى لا تحتمل العبث بها، وإننا نحذر جميع الأطراف التي تحاول إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء والانقضاض على مكتسبات شعبنا"، مشددةً بالقول: "التزمنا سلاح السلمية المحصنة بالوعي، ولن نبدله بشيء مهما كانت الظروف".

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وأوضحت أيضاً أنّ "موقفنا في الشارع هو استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها، وموقفنا في التعامل مع المجلس العسكري هو الانتقال إلى السُّلطة المدنية وفق إعلان (الحرية والتغيير)، ولن تؤثر مساعي الدولة العميقة والثورة المضادة في مسار هذين الموقفين".

وشددت على أن ما حدث من تقدُّم في مفاوضات نقل السُّلطة اليوم انتصار للثورة وسلميتها، وأن السخط الذي يشعر به الثوار نتاج بطء التجاوب مع مطالبهم.

ودعت قوى "الحرية والتغيير" الثوار والثائرات في جميع أنحاء العاصمة القومية والأقاليم إلى الخروج إلى الشوارع في مواكب هادرة مستمسكة بالسلمية، والتوجه إلى ساحات الاعتصامات.



وأمس الأحد، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، لتفريق عمال وفنيين معتصمين داخل الإدارة العامة للكهرباء، وسط العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان قولهم إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات المعتصمين، من فنيين وعمال؛ وهو ما أصاب بعضهم، ونُقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الشهود أن أفراداً من الجيش تصدوا لقوات الشرطة لحماية المعتصمين؛ وهو ما أدى إلى تراجع الشرطة.

اتفاق على الفترة الانتقالية

واليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين كباشي، التوصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة على نظام الحُكم في الفترة الانتقالية.

وقال كباشي، في مؤتمر صحفي له، إن اجتماعاً بين المجلس وقوى "إعلان الحرية والتغيير" أسفر عن اتفاق على "هيكل السُّلطة الانتقالية"، مضيفاً: "اتفقنا على المهام والسلطات على المستويات السياسية والتنفيذية والتشريعية".

وكشف كباشي أن نِسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، الذي سيدير المرحلة الانتقالية بالبلاد، ومدة تلك المرحلة، ستناقَشان اليوم الثلاثاء.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.

وشكلت قيادة الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى.

وتتصاعد خلافات بين المجلس العسكري و"قوى التغيير" بشأن المرحلة الانتقالية، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث بدول عربية أخرى، بحسب المحتجين.