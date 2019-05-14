شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي حضرموت يشيد بالملحمة البطولية لأبناء الضالع والان مع التفاصيل

شهدت محافظة حضرموت، انعقاد الاجتماع الدوري الخامس للهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بالمحافظة، لمناقشة عددا من القضايا الهامة.

وفي كلمة الافتتاح أعرب الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عن تهانيه لأعضاء الهيئة التنفيذية ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الجهود وتفعيل عمل إداراتهم ، و الاسراع في تنفيذ خطة الأنشطة الرمضانية.

وأشاد الاجتماع، بصمود أبناء محافظة الضالع والمقاومة الجنوبية وأبطال الحزام الأمني البواسل الذين يدافعون عن حمى الجنوب وتخومه الشمالية.

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وناقش الاجتماع، استعراض الأفكار والرؤى الهادفة إلى تقديم الدعم والمساندة لأبطال الضالع ، حيث قررت تشكيل لجنة تتولى مهمة تحديد طبيعة المساهمة التي يمكن أن يقدمها أبناء حضرموت لأشقائهم في الضالع.

كما ناقشت الهيئة التنفيذية في اجتماعها الدوري الخامس للعام الجاري 2019 ، عدداً من التقارير و المواضيع المدرجة في جدول أعمالها ، من بينها تقرير شفوي لرئيس القيادة عن نتائج نزولاته مع عدد من أعضاء الهيئة إلى مديريات حورة ووادي العين، وحريضة ، ودوعن ، والضليعة ، ورخية ، وساه .

كما ناقش الاجتماع خطة الأنشطة الرمضانية ، واستمع إلى تقرير من مدير الإدارة الثقافية بشأن مبررات انشاء إدارات ثقافية في عدد من المديريات .

وتطرقت الهيئة التنفيذية خلال الاجتماع إلى علاقة القيادة المحلية بالسلطة المحلية بالمحافظة ، وأكدت على أهمية الإرتقاء بهذه العلاقة، وأقرت تشكيل لجنة من الهيئة التنفيذية والقيادة المحلية والجمعية الوطنية ، لمقابلة المحافظ وتقديم.