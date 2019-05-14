شكرا لقرائتكم خبر عن صخرة تثير الرعب بمنطقة حورة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

أثار انحدار صخرة جبلية فوق قمة جبل مطل على منازل المواطنين بمديرية حورة، الرعب لدى الأهالي خوفا من سقوطها على منازلهم.

وقال مواطنون، إن الصخرة تؤرق سكان مدينة حورة بمديرية وادي العين بحضرموت، للخوف من سقوطها في إي وقت.

وأعرب أهالي المنطقة عن أملهم أن تظل الصخرة ثابتة بمكانها ولاتتأثر بالأمطار أو عوامل التعرية الأخرى.

هذا وتقدم أبناء المدينة بطلب إلى السلطة المحلية بالمديرية بالقيام بدورها نحو تثبت أو إزالة الصخرة حتى يطمئن أهل المنطقة.