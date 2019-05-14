شكرا لقرائتكم خبر عن هايكو ماس: عدم امتلاك إيران أسلحة نووية ضروري لأمننا والان مع التفاصيل

قال هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، الإثنين، إن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية ضروري لأمن أوروبا.

وأكد وزير الخارجية الألماني بعد الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل "أننا نريد تلافي امتلاك إيران السلاح النووي"،وفقا للعين الإخبارية.

وتابع: "كنت واضحا في الحديث مع مايك بومبيو، حيث أشاطره القلق من التوتر في المنطقة. نريد الحيلولة دون التصعيد العسكري وألا تمتلك إيران السلاح النووي".

من جهته، حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الإثنين، من مخاطر نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

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وقال هانت للصحفيين في بروكسل: "نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع عن طريق الصدفة مع تصعيد غير مقصود".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان تهديد إيران بتعليق تنفيذ بعض التعهدات التي كانت قطعتها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بأنه "رد فعل سيئ" من جانبها، داعيا طهران إلى إظهار "نضج سياسي".

وقال لودريان، في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية نُشرت على موقعها الإلكتروني مساء السبت، إن "رد فعل إيران كان سيئا في مواجهة القرار الأمريكي بالانسحاب من اتفاقات فيينا وزيادة العقوبات"، مضيفا: "يجب على إيران أن تُظهر نضجها السياسي لاحترام التزاماتها".

وكانت إيران هددت، في الثامن من مايو/أيار، بتعليق تنفيذ تعهدات في الاتفاق النووي في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال 60 يوماً لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانييْن.

وأعلنت إيران، الأربعاء الماضي، الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهّدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015. وقد عبّر الأوروبيون عن "قلقهم الشديد" عقب قرار إيران.