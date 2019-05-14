شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: رصدنا وصول أسلحة إيرانية لمليشيات طرابلس والان مع التفاصيل

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، النقاب عن رصد الجيش الوطني لأسلحة إيرانية وصلت لمليشيات طرابلس، وتورط تركيا في دعم وتدريب المليشيات الإرهابية في العاصمة الليبية.

وقال المسماري في مداخلة مع فضائية "سكاي نيوز"، الإثنين، :إن" الطائرات بدون طيار التي تستخدمها المليشيات الإرهابية في طرابلس مصنعة في تركيا، وبذلك يثبت بالدليل أن أنقرة دخلت المعركة بشكل قوي جدا".

وحول الأسباب وراء تأخر حسم معركة طرابلس وتحريرها من الإرهابيين، أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي:"أن ما يؤخر حسم المعارك في طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين".

ولفت إلى أن الجيش الوطني يقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا، وشعبنا يطلب بإلحاح بالقضاء على تلك المليشيات، ونهايتهم باتت قريبة.

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وميدانيا، أعلن الجيش الوطني الليبي تمكنه من السيطرة علي آليتين عسكريتين، والقبض على أحد العناصر التابعة للمليشيات في محور طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس.

وأصدر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بيانا جاء فيه :إن" اللواء ٧٣ التابع للجيش غنم سيارتين مسلحتين واحرق آخرتين، وأسر عنصر تابع للمليشيات".

وأضاف البيان أن تلك الخسائر في صفوف المليشيات نتجت عن ٣ ضربات نفذها الجيش الوطني ضد المليشيات في محور طريق المطار جنوبي طرابلس.

وتوقع العميد خالد المحجوب، المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، في حوار سابق مع "العين الإخبارية" قرب حسم معركة طرابلس، خاصة أن المليشيات مشتتة ولا تجمعها أيدلوجية واحدة.