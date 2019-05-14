شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحذر إيران من أي محاولة ضد الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إيران من أي محاولة ضد الولايات المتحدة وحلفائها بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران، لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيرا.

وأضاف خلال لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "إذا فعلوا أي شيء، فسوف يتألمون كثيرا"، وتابع "سنرى ما سيحدث مع إيران"، متوقعاً أن تواجه طهران "مشكلة كبيرة (...) إذا حدث شيء ما". وقال "لن يكونوا سعداء".

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وأرسلت واشنطن لردع إيران حاملة طائرات وسفينة حربية وقاذفات بي 52 وبطارية صواريخ باتريوت إلى مياه الخليج العربي، وقام وزير الخارجية مايك بومبو بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لبروكسل الإثنين لتبادل المعلومات السرية حول الموضوع مع نظرائه الأوروبيين.

وقال المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك: "نعتقد أن إيران يجب أن تسير في طريق المحادثات بدلاً من التهديدات. لقد اتخذوا خياراً خطأ بالتركيز على التهديدات".

وأكد ترامب، الخميس الماضي، عدم استبعاده وقوع مواجهة عسكرية مع إيران، إلا أنه عبر عن أمله في ألا يحدث ذلك، وقال إن الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر تهديد جدي، لكنه أكد أنه منفتح على الحديث مع طهران.