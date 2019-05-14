شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: تقييم أولي يشير لضلوع إيران في حادث تخريب الـ4 سفن والان مع التفاصيل

قال مسؤول أميركي: إن" التقييم الأول لعمليات تخريب 4 سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يشير إلى ضلوع إيران" ، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المسئول ،الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه:" إيرانيون أو جماعات موالية لهم استخدموا متفجرات لتخريب سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف:" أن هناك فريق أميركي يقوم بالمساعدة على معاينة السفن المتضررة، والرئيس ترامب حذر إيران من "عواقب وخيمة" إذا قامت بأعمال عدائية".

وتتوالى الإدانات للعمليات التخريبية التي تعرضت لها 4 سفن تجارية مدنية من جنسيات مختلفة بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية، حيث أعربت العديد من الدول عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات والسعودية في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.