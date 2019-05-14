شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إيران أكبر مزعزع لاستقرار الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران أكبر مزعزع لاستقرار الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هدف واشنطن تغيير سلوك قيادات طهران وليس الحرب.

وقال بومبيو: "كل ما قامت به إيران حدث خلال وجودنا ضمن الاتفاق النووي، والرئيس دونالد ترامب مصمم على جعل إيران تُغير هذا السلوك".

وتابع: "زادت عمليات إيران الإرهابية واختباراتها للصواريخ الباليستية وتنامت سلوكياتها الخبيثة بشكل كبير عبر استخدام كيانات متعددة بدءا بالحوثيين وانتهاءً بحزب الله".

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وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن بومبيو أطلع مسؤولين من حلف الأطلسي على تفاصيل بشأن التهديدات الإيرانية.

وأكد بريان هوك الممثل الخاص بشأن إيران "إيران تمثل تهديدا متصاعدا، وبدا أن هذه زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي".

ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قاذفات صواريخ وحاملة طائرات في الشرق الأوسط للرد على أي تهديدات إيرانية قد تستهدف مصالح أمريكية في المنطقة.

وحذرت الإدارة الأمريكية من أي أعمال استفزازية قد تقوم بها طهران ضد المصالح الأمريكية وأنها ستقابلها برد عنيف.