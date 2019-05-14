البنتاغون يستعد لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط

وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطة وضعت بطلب من مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جون بولتون.
وحسب"نيويورك تايمز"، فإن هذا السيناريو لا يشمل التدخل البري في إيران، إذ يتطلب ذلك عددا كبيرا من القوات.
وكان ترامب قد وجه أمس تحذيرا شديدة اللهجة لإيران، قائلا إن إقدامها على أي خطوة معادية للمصالح الأمريكية سيكون "خطأ فادحا".
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