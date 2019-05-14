أطباء السودان: ارتفاع القتلى وسط المعتصمين

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية (تجمع نقابي غير رسمي) بارتفاع عدد القتلى في الأحداث التي وقعت بمنطقة

الاعتصام امام القيادة العامة للجيش السوداني .

وأضافت اللجنة في بيان لها فجر اليوم الثلاثاء أن محتجا 25/ عاما/ توفى فجر الْيَوْمَ متأثرا بإصابته برصاص في الرأس، ليرتفع إجمالي القتلى إلى ستة أشخاص بينهم ضابط بالجيش السوداني .

وكانت مصادر طبية داخل المستشفيات المشيدة بمقر الاعتصام قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد المصابين في أحداث الاثنين ارتفعت إلى مئة إصابة معظمها بالرصاص الحي.