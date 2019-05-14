الان تتابع أطباء السودان: ارتفاع القتلى وسط المعتصمين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:
أفادت لجنة أطباء السودان المركزية (تجمع نقابي غير رسمي) بارتفاع عدد القتلى في الأحداث التي وقعت بمنطقة
الاعتصام امام القيادة العامة للجيش السوداني .
وأضافت اللجنة في بيان لها فجر اليوم الثلاثاء أن محتجا 25/ عاما/ توفى فجر الْيَوْمَ متأثرا بإصابته برصاص في الرأس، ليرتفع إجمالي القتلى إلى ستة أشخاص بينهم ضابط بالجيش السوداني .
وكانت مصادر طبية داخل المستشفيات المشيدة بمقر الاعتصام قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد المصابين في أحداث الاثنين ارتفعت إلى مئة إصابة معظمها بالرصاص الحي.
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