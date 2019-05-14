حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الرياض، القصيم ،حائل،الجوف).

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.