السبسي: تونس ليس لديها أجندة في ليبيا

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الاثنين إن تونس تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف في ليبيا وإن تونس لا تملك أجندة في هذا البلد الجار.

وأوضح الجهيناوي في تصريح عقب لقائه الرئيس الباجي قايد السبسي، أن الرئيس شدد على أن تونس ليس لديها أية أجندة في ليبيا سوى عودة الوئام والأمن والاستقرار.

وقال الجهيناوي "لا مصلحة لتونس إلاّ في أن تسترجع ليبيا عافيتها وتستعيد مكانتها الطبيعية وتحافظ على وحدتها".

وتجري تونس وساطات مستمرة بين الفرقاء الليبيين، مع توافد ممثلين عن حكومة الوفاق والمشير خليفة حفتر من أجل وقف النزاع المسلح الذي نشب منذ أسابيع على أطراف العاصمة طرابلس.

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كما تعمل تونس مع مصر والجزائر على الدفع بمبادرة ثلاثية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا بموازاة جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال الجهيناوي "بقدر ما تدعو تونس كل الأطراف الى العودة الى طاولة المفاوضات بقدر ما تدعو الليبيين الى وقف القتال".

وأضاف الوزير "الرئيس أكد على أهمية تذكير الليبيين أن تونس تدفع الجميع لإيجاد حل سياسي وإنقاذ ليبيا لأن مصلحة ليبيا هي من مصلحة تونس".