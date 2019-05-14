تونس والجزائر تنددان بتخريب سفن تجارية قبالة سواحل الفجيرة

أدانت تونس والجزائر الاثنين تخريب سفن شحن تجارية قبالة سواحل إمارة الفجيرة، معلنة تضامنهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعت الخارجية التونسية في بيان لها "المجتمع الدولي الى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية وتهديد أمنها وسلامتها وتزيد في منسوب التوتر المتفاقم في المنطقة".

ومن جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "ندين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت أمس الأحد أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نشجب مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديدا لحرية وسلامة الملاحة والنقل البحريين".

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ودعا بن علي شريف "كافة الفاعلين على المستوى الدولي للعمل على توفير كل الظروف والإمكانات التي من شأنها الوقاية من مثل هذه الأفعال وعدم تكرارها لما في ذلك من خطر على حرية التنقل ولما يمكن أن ينجر عنها من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي".

وكانت الخارجية الإماراتية أكدت أمس الأحد تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

كما ذكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن ناقلتين سعوديتين كانتا من بين السفن المستهدفة، وأن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.