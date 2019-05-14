"الدفاع الأمريكية" تخطط لإرسال 120 ألف جندي للشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، عن أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان قدم خطة عسكرية محدثة تنص على إرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط في حال قيام إيران بمهاجمة القوات الأمريكية أو تسريع العمل في مجال الأسلحة النووية،وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة قدمت في اجتماع لكبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي الخميس الماضي.

وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران أكبر مزعزع لاستقرار الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هدف واشنطن تغيير سلوك قيادات طهران وليس الحرب.

وكشف مسؤول بالخارجية الأمريكية، في وقت سابق، عن أن بومبيو أطلع مسؤولين من حلف الأطلسي على تفاصيل بشأن التهديدات الإيرانية.

Advertisements

وأكد بريان هوك الممثل الخاص بشأن إيران "إيران تمثل تهديدا متصاعدا، وبدا أن هذه زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي".

ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قاذفات صواريخ وحاملة طائرات في الشرق الأوسط للرد على أي تهديدات إيرانية قد تستهدف مصالح أمريكية في المنطقة.

وحذرت الإدارة الأمريكية من أي أعمال استفزازية قد تقوم بها طهران ضد المصالح الأمريكية وأنها ستقابلها برد عنيف.