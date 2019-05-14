تعرف على أساليب عصابة الدوحة في قمع الحريات الثقافية

يبدو أن تنظيم الحمدين لا يريد أي شيء يذكره بالفعل المشين عندما انقلب حمد بن خليفة على والده الشيخ حمد، ليأمر أتباعه بمنع عرض مسرحية "عنبر 15"، بحجة تنافيها مع عادات المجتمع القطري، ما يؤكد أساليب عصابة الدوحة في قمع الحريات الثقافية، ومصادرة الآراء الفنية التي تتعارض مع مخططاته، وفقا لقطر يكليس.

آخر القرارات القطرية التي تفضح إدعاءات عصابة الدوحة، ما أعلنته فرقة قطر المسرحية، من وقف عرض مسرحية "عنبر 15"، والتي كان مقررا لها أن تعرض خلال أيام شهر رمضان، وتناقش جحود الأبناء تجاه أبائهم، وتتطرق لقضية عقوق الوالدين بالدويلة الخليجية.

وفسر مراقبون قرار المنع بأن المسرحية التي كانت في الأصل عملا دراميا أنتج في عام 1996، بأنها تحمل إسقاطا فنيا على ما فعله الابن العاق حمد بن خليفة، مع والده الشيخ خليفة آل ثاني وإزاحته من الحكم عبر انقلاب، قبل عام واحد من إنتاج العمل وتحويله لمسلسل تلفزيوني عام 1996.

المسرحية القطرية التي رفضتها أذرع تميم الثقافية، بحجة تنافيها مع عادات المجتمع القطري الذي يوجد به 3% من المسنين على الأقل، نص مقتبس من عمل درامي أنتجه تلفزيون قطر الحكومي عام 1996، بعنوان " نأسف لهذا الخلل" من تأليف الكاتبة وداد الكواري، وإخراج علي الحمادي.

ونفذ حمد بن خليفة انقلابه في فجر 27 يونيو 1995، حال مغادرة والده الشيخ خليفة للدوحة، بأن أمر قوات تابعة له بالسيطرة على القصر الأميري والمطار، واستدعى مشايخ آل ثاني ووجهاء القبائل في الديوان الأميري دون أن يعرفوا سبب استدعائهم"، لتمرير انقلابه عبر بث مباشر من تلفزيون قطر، أوهم القطريون أن وجهاء القبائل جاءوا للمبايعة.

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ونظرا لارتباط الجمهور القطري بالعمل الدرامي الذي نجح في السابق، قرر المخرج ناصر عبد الرضا إعداده للمسرح في قالب اجتماعي يتم تقديمه خلال شهر رمضان في مدة زمنية لا تتجاوز الساعة الواحدة، وكان مقررا أن تكون المسرحية بطولة وتمثيل نخبة من النجوم القطريين هم فالح فايز، محمد الصايغ، فيصل رشيد، خالد خميس، عبد الله العسم، محمد عادل وأسرار، وعدد منهم شارك في العمل الأول.

وتدور أحداث المسرحية التي تم وقف عرضها حول مجموعة من المسنين الذين تخلّى عنهم أبناؤهم وأودعوهم إحدى دور الرعاية لأسباب مُختلفة، ولكن داخل هذه الدار يتعرّفون على شخص بسيط ولكنه يسعى لمعاونتهم في العودة لذويهم، فيقدم على تنفيذ حيلة ذكية تجعل أبناءهم يهرعون لإخراج ذويهم ويتقرّبون منهم مرة أخرى لأسباب مادية.

المنع جاء بعد جلسات عقدتها وزارة الثقافة والرياضة القطرية مع القائمين على شؤون المسرح بقطر، بحجة أن موضوع المسرحية يخالف الواقع الذي تعيشه الدويلة الخليجية.

وأعلنت الفرقة التي نفذت عشرات البروفات للعمل، وكانت تسعد لتقديمه في النصف الثاني من رمضان، أنها ارتأت بعد التشاور مع إدارة مركز شؤون المسرح والمعنيين بوزارة الثقافة والرياضة أن هذا الموضوع غير موجود بين أبناء قطر.

وادعى القرار القطري أن سبب المنع هو عدم مطابقة النص المسرحي للواقع الذي يعيشه القطريون، ومنافاته للعادات القطرية، وفقا لما أعلنه الفنان صلاح الملا، الذي أكد أن القرار جاء بعد الجلوس مع كوادر من مؤسسة إحسان، وهي من المؤسسات ذات الصلة بالمسنين، وارتأوا ضرورة تغيير طريقة تناول العرض أو تأجيله نظراً لعدم اتساقه مع الواقع.