النقبي: قطر تراجعت أمام المحاكم الدولية واعترفت بانتهاكها لحقوق مواطنيها

بعدم اختار نظام قطر اختار أسلوب رفع الشكاوي، اعتقادا منه بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي، سيسبب الضرر للدول المقاطعة، عادت عصابة الدوحة لتتراجع أمام المحافل الدولية، بعد افتضاح زيفها وأكاذيبها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال نظر شكواها أمام لجنة القضاء على العنصرية ومحكمة العدل الدولية.

وكشف مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية السفير عبدالله حمدان النقبي، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، إن "قطر تحاول اللجوء إلى المنظمات الدولية بهدف تسييس القضايا القانونية".

وأضاف النقبي، أن "قطر تحاول التهرب من التزاماتها في تنفيذ اتفاق الرياض، باللجوء إلى العديد من المنظمات الدولية من أجل استغلالها لأهدافها الإعلامية فقط".

وأوضح: "رأينا ذلك في رفع قطر قضية أمام منظمة الطيران المدني، وأخرى أمام منظمة التجارة العالمية، وثالثة أمام محكمة العدل الدولية، وأيضا أمام منظمة مناهضة التمييز العنصري، وأمام جميع الحجج القانونية نرى التراجع القطري، فقد سحبت إجراءاتها التي اتخذتها لمنع البضائع الإماراتية من الدخول إلى السوق القطرية".

وأشار المسؤول القطري، "الآن نرى تراجع الدوحة أمام محكمة العدل الدولية واعترافها أنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص من قبل دولتنا لتسهيل دخول المواطنين القطريين إلى الإمارات"، مشددا على أن "إجراءات قطر هذه أضرت بمواطنيها بالدرجة الأولى".

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة فضحت بالأدلة والحجج القانونية، أكاذيب عصابة الدوحة والادعاءات القطرية الكيدية، التي ادعت فيها حكومة الحمدين أن التدابير التي اتخذتها أبوظبي ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل - وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمعروفة باسم اتفاقية "CERD".

وسبق أن حددت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري الـ3 من مايو، موعدا لمرافعة قطر في إطار شكاوى تقدمت بهما ضد السعودية والإمارات، زعمت فيها فرضهما "إجراءات تمييزية" قالت إنها أضرت بمواطني الإمارة الصغيرة.

وقدمت الإمارات للجنة الأممية خلال الجلسة، الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات، أن شكوى النظام القطري لا تستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدة أن هذا أسلوب قطري معتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية.

Advertisements

وأكد عبد الله حمدان النقبي، الذي كان يمثل دولة الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة".

وتشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، بهدف صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة، بسبب دعم تنظيم الحمدين المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة.

وبعد ذلك بأيام، شهدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، جلسة قضائية حول اتهام قطر للإمارات بممارسة التمييز العنصري بحق القطريين على خلفية اندلاع الأزمة الخليجية.

وتقدمت قطر في يونيو 2018 بشكوى إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة متهمة السلطات الإماراتية بانتهاك "حقوق الإنسان" من خلال طرد القطريين من البلاد ومنعهم من دخولها أو المرور منها خلال سفرهم إلى دول ثالثة.

لكن نجح الفريق القانوني للإمارات في تفنيد كافة الحجج وأدلة الإثبات الملفقة التي قدمها الجانب القطري فى جلسة محكمة العدل الدولية أمس فى لاهاي للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ إجراءات وقتية لحماية حقوق الدولة في القضية المرفوعة ضد قطر وذلك تأكيدا من فريق الدولة للمحكمة على صحة وعدالة طلب الدولة المقدم لإصدار تدابير ضد قطر نتيجة ممارساتها الكيدية ضد دولة الإمارات.

وأكد الفريق القانوني للدولة، أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاته بشكل مستفيض، عدم صحة الأدلة القطرية المقدمة المستندة إلى بيانات ملفقة لأشخاص عدة حول الخط الساخن الذي أعلنت عنه الدولة في يونيو 2017 لاستقبال طلبات القطريين لدخول الدولة.

وتبين من تلك البيانات المقدمة والتي استخدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تقريرها الصادر في يناير 2019، أن معظم هؤلاء الأشخاص لم يستخدموا أساسا الخط الساخن أو سبق لهم تقديم طلب الدخول، وهذا ما اعتادت عليه قطر في تلفيق الأدلة، إذ إن لها سوابق عندما قدمت أمام المحكمة في قضيتها مع مملكة البحرين الشقيقة وثائق ملفقة ومزورة، وهذا يبين اعتياد الدوحة على التلفيق حتى أمام أعلى جهة قضائية دولية.