شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي السوداني: مندسون مسلحون بين المعتصمين.. ولن نسمح بالفوضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق الركن شمس الدين كباشي في مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء) أن روح عالية سادت غرفة الاجتماعات مع قوى الحرية والتغيير مضيفا أن المفاوضات جرت في جو ودي وتوصلوا من خلالها إلى نتائج متقدمة وأنه سيجري اليوم مناقشات حول النقاط العالقة مع قوى الحرية والتغيير وهما نقطتان فقط.

وأصدر الفريق الركن شمس الدين كباشي بيان رسمي حول ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام بالخرطوم، تقف خلفه جهات تتربص بالثورة، حيث جاء في نص البيان: «جماهير الشعب السوداني الكريم، في الوقت الذي تسير فيه خطوات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في مناخ إيجابي جيد وصل فيه الطرفين لنتائج متقدمة على أمل الوصول لإتفاق نهائي بأسرع ما يكون، هنالك جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل على إجهاض أي إتفاق يتم الوصول اليه وإدخال البلاد في نفق مظلم. دخلت هذه المجموعات إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها والتحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين».

وأوضح البيان: «هذه الأحداث أدت لاستشهاد ضابط يتبع للقوات المسلحة إدارة الشرطة العسكرية ( الرائد كرومة)، وإصابة عدد 3 أفراد آخرين، إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين. نترحم على الشهداء جميعا ونسأل الله عاجل الشفاء للجرحى والمصابين».

وأكمل: «لابد من تنبيه الجميع للانتباه لهذه المجموعات التي تحاول النيل من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وتعمل على منعنا من الوصول لتحقيق أهداف الثورة، ونؤكد أننا نعمل مع الإخوة في الطرف الآخر (قوى إعلان الحرية والتغيير) لاحتواء الموقف بكل تفهم وتعاون و نطمئنكم جميعا على سلامة الأوضاع في كافة أنحاء البلاد و السيطرة عليها، وسنتخذ من الإجراءات والتدابير اللازمة مايحول دون وصول هؤلاء المتربصين بالثورة والثوار إلى مراميهم».