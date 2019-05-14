شكرا لقرائتكم 3 سنوات سجناً لمغربي "نشر فيديو".. ذبح وفصل رؤوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت محكمة مغربية، الاثنين، بالسجن 3 سنوات على مواطن مغربي أرسل مقطع فيديو للجريمة الإرهابية الخاصة بقتل سائحتين من اسكندنافيا على مجموعة تضم جيرانه على تطبيق واتساب.

وبعث المواطن الفيديو إلى آخرين عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، وهو ما أدانه القضاء المغربي بالسجن، مع غرامة مالية تقدر بـ 1000 دولار أميركي.

وأقر المواطن المغربي، وهو من مواليد 1976، ويسكن في مدينة مراكش، وسط البلاد، بالذنب عن إرسال المقطع في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018.

كما اعترف أن المقطع كان يوثق عملية ذبح وفصل رأسي السائحتين.

إدانة رغم الاعتذار

إلى ذلك، أضاف أنه اعتذر لجيرانه عن إرسال مقطع الفيديو عبر مجموعة خاصة على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.

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وقال إن الإرسال كان بالخطأ، مؤكدا أنه لم يكن يعتزم "الإشادة بأعمال إرهابية أو التحريض على ارتكابها".

وسبق أن طالبت النيابة العامة المغربية، بإدانة المتهم، بالسجن 8 أعوام.

يذكر أن هذا ثاني حكم قضائي يصدر في المغرب على خلفية الجريمة الإرهابية لقتل السائحتين.

وسبق للقضاء المغربي أن أدان مواطنا سويسريا بالسجن 10 سنوات لارتباطه بعناصر الخلية الإرهابية التي نفذت جريمة ذبح السائحتين في بلدة إمليل بإقليم الحوز في ضواحي مدينة مراكش.

هذا وتتواصل محاكمة 24 متهما، بينهم مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، في الجريمة الإرهابية البشعة التي هزت المغرب.