"إم إس سي آي" تضيف السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مؤسسة "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق، إنها ستدرج مؤشري "إم إس سي آي" #السعودية و"إم إس سي آي" الأرجنتين على مؤشرها الأوسع نطاقا للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.
وذكرت المؤسسة أن من المقرر إضافة 30 ورقة مالية سعودية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42% على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، وإضافة ثماني أوراق مالية أرجنتينية بوزن إجمالي قدره 0.26% على مؤشر الأسواق الناشئة.
وبدأت مراحل ترقية #السوق_المالية_السعودية (تداول) للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل" و"إس أند بي داو جونز" لأسواق الأسهم الناشئة.
وبحسب تقرير سابق لوكالة رويترز، ستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
وسيمنح "إم إس سي آي" المملكة وزناً يبلغ 2.7% أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.
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