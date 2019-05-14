ترامب يحذر الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأميركية

دبي - بواسطة محمد فارس © نيكولا عصفوري الرئيسان الاميركي والصيني دونالد ترامب وشي جيبينغ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ببكين

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين من "الرد" على الرسوم الجمركية الأميركية، معتبراً أن تصعيداً إضافياً في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن "سيزيد الأمور سوءاً".

وكتب ترامب على تويتر أن "الصين استفادت من الولايات المتحدة لسنوات طويلة حتى تقدموا علينا (رؤساؤنا لم يقوموا بعملهم). لذلك يجب على الصين ألا ترد - ذلك سيزيد الأمور سوءاً"، وذلك فيما تبدأ الولايات المتحدة الاثنين إجراءات رفع الرسوم الجمركية على جميع الواردات القادمة من الصين.

واتخذ ترامب هذا القرار مساء الجمعة بهدف مواصلة الضغط على الصين، فيما من المفترض أن تستمر المفاوضات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين.

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وأكد ترامب أيضاً صباح الاثنين "ستعاني الصين كثيراً إذا لم تصل إلى اتفاق لأن الشركات ستجبر على مغادرة الصين إلى دول أخرى. سيكون من المكلف جداً الشراء من الصين"، مضيفاً "لديكم اتفاق رائع، جرى الانتهاء منه تقريباً، وقمتم بخطوة إلى الخلف!".

وتريد إدارة ترامب خفض عجز الميزان التجاري مع الصين الذي بلغ 378 مليار دولار في 2018، وتطالب بكين أيضاً بـ"تغييرات هيكلية"، كوضع حد للنقل القسري للتكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية الأميركية ووضع حد للإعانات الصينية للشركات الحكومية.

وقال ترامب الذي يواصل الإشادة بالإجراءات الحمائية الأميركية "يمكنكم تفادي الرسوم الجمركية (...) ذا اشتريتم بضائع في الولايات المتحدة (هذه أفضل فكرة)".