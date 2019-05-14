الإدارة الأميركية تمنح كولومبيا مساعدة مالية من أجل تطبيق اتفاق السلام

أعلنت الإدارة الأميركية الإثنين منح كولومبيا مساعدة إضافية بقيمة 160 مليون دولار من أجل تطبيق اتفاق السلام الموقع مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)عام 2016، وفق ما أفادت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد).
وذكر مدير الوكالة مارك غرين خلال مؤتمر صحافي في بوغوتا ، إن هذه الأموال ستخصص لـ"تطبيق السلام" و"إضفاء الصفة القانونية على الأراضي" في مناطق عانت من نزاع مسلح استمر أكثر من نصف قرن.
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