الإدارة الأميركية تمنح كولومبيا مساعدة مالية من أجل تطبيق اتفاق السلام

أعلنت ​الإدارة الأميركية​ الإثنين منح ​كولومبيا​ مساعدة إضافية بقيمة 160 مليون ​دولار​ من أجل تطبيق اتفاق السلام الموقع مع متمردي "​القوات المسلحة​ الثورية الكولومبية" (فارك)عام 2016، وفق ما أفادت ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ (يو إس إيد).

وذكر مدير الوكالة مارك غرين خلال مؤتمر صحافي في بوغوتا ، إن هذه الأموال ستخصص لـ"تطبيق السلام" و"إضفاء الصفة القانونية على الأراضي" في مناطق عانت من نزاع مسلح استمر أكثر من نصف قرن.